Alles op de brandstapel om sporen uit te wissen?

In mijn jonge jaren bleek een oom van mij – in een gerespecteerde positie – zich niet te hebben beheerst. Mijn vader belde mij op zondagochtend, het zou weleens een kanselmededeling kunnen worden.

Ik herinner mij dat hij enorm boos was op zijn broer. Daarbij was hij blij dat deze schande zijn ouders bespaard is gebleven omdat ze al waren overleden. Mijn vader was toen jonger dan ik nu ben. Ik vraag mij nu af waar die boosheid in zat. Familie-eer, eigen kwetsbaarheid, jaloezie vanwege het voetstuk (waar hij misschien niet op mocht staan)? Indertijd projecteerde ik deze misstap op mijzelf, was ikzelf beter? Ik voelde mij daardoor ontdekt aan mijn eigen kwetsbaarheid.

Nu als reactie op de misstanden bij The Voice veel mensen vertelle..

