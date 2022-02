Het sluiten van Asser kazerne is onbehoorlijk

Opnieuw staat de Johan Willem Friso Kazerne in Assen op de tocht. Het kabinet zou toch investeren in de regio’s?

Archiefbeeld van de poort van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen.

Acht jaar geleden kon de vlag uit. De Johan Willem Friso Kazerne kon na een interventie van de landelijke CU-fractievoorzitter Arie Slob in Assen blijven. Het voornemen om tot sluiting over te gaan was van de baan en Assen kon weer ademhalen. Tot afgelopen week.

Verontwaardigd, teleurgesteld, boos, maar ook hoogst verbaasd hebben we kennisgenomen van het voornemen van staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) om de kazerne in Assen te sluiten. Vooral verbaasd, omdat wij toch heel andere plannen van het kabinet voor de regio hadden gehoord. Plannen om economische kansen te creëren voor de regio, voor woningbouw en bruisende winkelstraten. We staan te trappelen om lokaal aan de slag te gaan met die plannen.

