Overheid, stuur op warmtenet

Koning Willem-Alexander woonde in 2015 de opening van een BioWarmteCentrale in Purmerend bij. De centrale is de groene stroomleverancier voor de Stadsverwarming Purmerend (SVP), die 25.000 klanten telt.

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, wil dat de tarieven voor stadswarmte ‘eerlijker’ worden (ND, 5 februari). Het is terecht dat hij hier werk van wil maken, maar om het vertrouwen in warmtenetten te herstellen is veel meer nodig.

Het gaat daarbij om wat de consument en maatschappij als eerlijk definiëren versus wat de warmtebedrijven als eerlijk zien. Daar zit al een behoorlijke kloof. Maar met ‘eerlijke’ tarieven alleen zal het vertrouwen niet hersteld worden. Er is een veel fundamentelere vraag of voor een snelle warmtetransitie een geprivatiseerde markt wenselijk is en niet eerder een sta-in-de-weg dan een oplossing. De overheid moet op veel meer vlakken bepalender zijn dan alleen in het reguleren van tarieven. Anders blijft..

