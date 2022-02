Doe meer met risico’s van intensieve veehouderij voor gezondheid mens en dier

Er is ook in de Nederlandse veehouderij meer nodig om het gebruik van antibiotica verder terug te dringen. Betere leefomstandigheden voor dieren hebben een groot effect, laat onderzoek zien.

Kippen op een biologische pluimveehouderij in Leusden. In de biologische veehouderij mag antibiotica worden gebruikt, maar dit gebeurt zeer terughoudend, bovendien gelden strenge regels.

De vogelgriep die door de Europese veehouderij waart, kan leiden tot een nieuwe pandemie, waarschuwen wetenschappers. Maar er is nog een groot gezondheidsgevaar in de veehouderij: onverantwoord hoog antibioticagebruik.

Dagelijks sterven duizenden mensen aan antibioticaresistente bacteriën, blijkt uit nieuw onderzoek. Nieuwe Europese regels om het hoge antibioticagebruik in de veehouderij te verminderen, die eerder deze maand van kracht werden, zijn echter een druppel op een gloeiende plaat als we de industriële veehouderij zelf niet veranderen en diervriendelijker maken.

In het Britse medische tijdschrift The Lancet verscheen in januari een alarmerend onderzoek: in 2019 stierven wereldwijd meer dan 1,2 miljoen mensen als direct gevolg van een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .