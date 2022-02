Een campagne om te praten over de dood is zinvol. Bijvoorbeeld over de plek waar je wilt sterven

Dat deze week een landelijke campagne is begonnen om beter en meer over de dood te spreken, is een goede zaak.

De SIRE-campagne De Dood. Praat erover, niet eroverheen is een goed initiatief (ND, 9 februari). Het is uiterst belangrijk om over dit moeilijke onderwerp in gesprek te gaan.

Meer dan de helft van de Nederlanders had op een betere manier afscheid willen nemen van iemand die overleden is, meldt SIRE. De stichting concludeert op basis van onderzoek dat Nederlanders te weinig met elkaar over de dood praten. Een onvolledig afscheid leidt tot extra verdriet en bemoeilijkt de rouw, onder meer doordat mensen daar spijt van krijgen. Daarom werd op 8 februari een campagne gelanceerd die ervoor moet zorgen dat Nederlanders het gesprek aangaan over dit voor veel mensen beladen onderwerp.

Wij juichen dit initiatief van harte toe. Bij het gesprek over ..

