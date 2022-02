‘Met de snelle benoeming (...) geeft het kabinet het heldere signaal af dat dit gedrag niet getolereerd kan en mag worden. Dat is vervolgens makkelijker gezegd dan gedaan, ook van overheidswege.

Niets is zo complex en kennelijk diep verankerd in de menselijke (lees: mannelijke) cultuur als superieur gedrag naar de ander (uitmondend in laakbare handelingen), al werd dat lang niet zo gezien of bewust genegeerd. De kentering naar echt gelijkwaardige verhoudingen is helaas een zaak van de lange adem, zoals de emancipatie van de vrouw vanuit het vrouwelijke perspectief ook veel geduld vergde. (...)’

‘Een maatschappelijk debat voeren, een impuls geven, het breed onder de aandacht brengen en ‘gevraagd en ongevraagd’ advies geven. Zo werd de taak ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .