Boven de bijdrage van hoogleraar Wim de Vries over de stikstofproblematiek (ND, 8 februari) stond een redactionele introductietekst waarin oud-minister Ronald Plasterk en boerenvoorman Jan Cees Vogelaar ten onrechte als stikstofontkenners zijn bestempeld. Dat is niet wat De Vries in zijn bijdrage schreef. <