Eerlijkheid, transparantie en verantwoording bieden enkele handvatten voor ethisch verantwoord algoritmegebruik

Het is cruciaal dat alle bedrijven en overheidsorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen voor ethische waarborgen in besluitvorming op basis van algoritmes.

Er is in Nederland een groeiend besef van de gevaren van algoritmes. De toeslagenaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe automatische profilering onschuldige burgers tot fraudeurs kan maken. Maar dit zou weleens het topje van de ijsberg kunnen zijn. In zowel het bedrijfsleven als bij de overheid rukken algoritmes in hoog tempo op. Steeds meer processen en beslissingen worden uitgevoerd door geautomatiseerde systemen. De dataficering en de toepassing van kunstmatige intelligentie hebben zich de afgelopen jaren ongekend snel ontwikkeld. Het is nog te vroeg om de invloed op onze samenleving goed te kunnen overzien. Data-gedreven, zelflerende algoritmes brengen ons enorme voordelen – denk aan gepersonaliseerde gezondheidszorg, nauwkeuri..

