Vroegere inflatie was nachtmerrie

Nostalgie naar de jaren zeventig is er volop: vooral naar het Ajax van Cruijff, naar Pink Floyd en Abba, naar de vrije seks, de studentenacties en het roemruchte kabinet van Den Uyl. Andere Tijden en de Top 2000 weten succesvol in te spelen op de zoete herinneringen van de babyboomers en generatie X die nu met pensioen zijn of hun pensioen naderen.

Aan de inflatie wil niemand meer worden herinnerd. De loon- en prijsspiraal is de nachtmerrie van die tijd. En nu duikt die weer op. De inflatie is opgelopen tot een alarmerende 7,6 procent. In de jaren zeventig was de hoogste inflatie in 1974 – het jaar van de oliecrisis en de allereerste verloren WK-finale – toen de prijzen met 10,9 procent stegen.

Dat ging gepaard met afnemende groei en stijg..

