Er is te veel kwetsbare natuur

Hoogleraar Wim de Vries betoogt dat oud-minister Ronald Plasterk het mis heeft (ND, 8 februari: ‘Er is wel degelijk een stikstofprobleem’). Wat hij schrijft over het effect van stikstof op bepaalde planten en insecten en de manieren waarop dat gemeten wordt, zal wel kloppen. Als hij bij zijn eigen leest blijft, is hij ongetwijfeld een goede schoenmaker. Helaas gaat hij niet in op de belangrijkste argumenten van Plasterk, die ook in het politieke debat zijn genoemd door onder meer de Kamerleden Wybren van Haga en Caroline van der Plas en door hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier Weekblad.