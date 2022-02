Zijn de ongelezen boeken in je kast ballast of bondgenoten?

Het oog van de boekenfanaat is te groot. Veel boeken staan dan ook ongelezen in de kast. Zijn die boeken een aanklacht tegen de bezitter?

Wie vanaf zijn of haar zesde jaar boeken heeft verzameld en aan die boeken emotioneel gehecht is geraakt, komt in onze cultuur onvermijdelijk voor een ingrijpende keuze te staan: wat doe ik ermee?

De huiselijke ruimte is te klein om de nooit aflatende stroom aanwinsten te herbergen. Bovendien steekt de nare gedachte de kop op dat het wel erg egocentrisch is om meer boeken te kopen dan je kunt lezen. Het oog van de boekenfanaat was en is te groot. Ook overvalt je het inzicht dat een aanzienlijk deel van de boekenschat al vijftig jaar of langer passief op de planken staat en na de eerste kennismakin..

