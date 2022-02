1 Kenmerkend voor een monnik is niet het leven in afzondering of het leven in celibaat, maar een leven in totale gerichtheid op God. Het hart is één – of zoals Mattheüs 5 vers 48 zegt: volmaakt – in de gerichtheid op God.

2 De gedachte dat iedere christen monnik is, is een zinvollere gedachte dan de gedachte dat iedere gelovige een discipel is. Bij discipelschap ligt de nadruk op het getuigen en het handelen. Voor de monnik gaat het erom het ergens aanwezig zijn op een plek, daar leven, bidden en werken. Meer dan bij de discipel wordt bij de monnik geloof en leven met elkaar verweven.

3 De kracht van het..

