Vijftig bestuurders ChristenUnie en CDA: Wij steunen Onverdeeld Open Nederland

Wij zijn tegen het coronatoegangsbewijs in al zijn verschijningsvormen. De inbreuk op grondrechten is niet noodzakelijk, laat staan proportioneel.Â

Al meer dan 790.000 mensen tekenden de afgelopen dagen het manifest Onverdeeld Open. Als (oud-)politici van ChristenUnie en CDA steunen wij dit manifest van harte. Wij zijn tegen het coronatoegangsbewijs in al zijn verschijningsvormen. De inbreuk op grondrechten is niet noodzakelijk, laat staan proportioneel. Wij willen een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas. Wij roepen het kabinet op Nederland te heropenen voor iedereen, ongeacht vaccinatiestatus.

Wij willen corona niet bagatelliseren. Het virus is aanwezig en we moeten waakzaam blijven. Het aantal besmettingen is ongekend hoog, maar de impact is nu wel veel kleiner dan bij de eerste golven. Een substantieel aantal van de corona-opnames in ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .