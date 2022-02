Ik roep hier graag even het ‘grijp ze in het kruis’-filmpje van Donald Trump in herinnering. Als ik een mooie vrouw zie, móét ik haar zoenen. Als je beroemd bent, kun je bij vrouwen alles doen. Dat zei hij in 2005. Toen dat filmpje in 2016 opdook, deed hij het af als ‘kleedkamerpraat’. Een maand later was hij president van de Verenigde Staten.

Misschien ging het zo in de kleedkamers waar Marc Overmars als voetballer kwam. Een prof van zijn niveau zwemt jarenlang in geld en aandacht. Alleen sterke benen kunnen die weelde dragen. ‘Hij was een idool voor vooral meisjes en ontving zakken vol soms nogal vrijpostige brieven’, schreef Willem Vissers van de Volkskrant dinsdag. En toen zijn voetbalcarrière voorbij was, kreeg hij als directeur van Aja..