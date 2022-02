De Nederlandse ‘Maasvlakte’ in baai van Manilla staat haaks op de bescherming van de natuur

De Nederlandse overheid en Boskalis handelen in strijd met de eigen klimaatambities als ze, zoals het plan is, in de baai van Manilla een enorm stuk land gaan aanwinnen – voor een vliegveld.

In 2021 kondigde Koninklijke Boskalis aan een project van 1,5 miljard euro te hebben binnengehaald, zijn grootste ooit, in de Filipijnen. Boskalis gaat in de baai van de hoofdstad Manilla een gebied van 2.565 hectare land aanwinnen, een soort Maasvlakte van meer dan 3.500 voetbalvelden groot. Daarop wil de regering-Duterte een groot vliegveld (het NMIA – New Manila International Airport) laten bouwen.

Omdat het project enorm groot en riskant is, heeft Boskalis via de Nederlandse exportkredietverzekeraar Atradius DSB een zogenaamde exportkredietverzekering aangevraagd bij de Nederlandse staat. Binnenkort wordt erover besloten.

Wij, een coalitie van Filipijnse en Nederlandse maatschappelijke organisaties en wetenschappers, roepen de Nederlan..

