Maak in de predikantenopleiding ruimte voor mensen met een tweede roeping

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland merkt op dat het aantal predikantsvacatures significant toeneemt (ND, 4 februari). Het is voor het bestuur duidelijk dat het aantal predikanten dat met emeritaat gaat groter is dan de aanwas vanuit de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), de predikantsopleiding van de PKN. De woordvoerder van de PKN, Marloes Nouwens, bevestigde in het Reformatorisch Dagblad dat dit predikantentekort in de breedte van de PKN voelbaar wordt.

Ruim zeven jaar geleden schreef ik hier over in het blad Confessioneel. Op basis van de Statistisc..

