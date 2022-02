Uitverkiezing is geen willekeur, maar gaat met roeping en geloof samen op

In de gereformeerde gezindte is de leer van de uitverkiezing een wat ongemakkelijk onderwerp, signaleert theoloog Dolf te Velde. Biedt de uitwerking van bijbeluitlegger Henk de Jong duidelijkheid over dit thema?

In de ‘gereformeerde gezindte’ is de leer van de uitverkiezing een wat ongemakkelijk onderwerp. Dat geldt op een bijzondere manier voor de kerken die uit de Vrijmaking van 1944 voortkomen. Aan de ene kant hielden de ‘vrijgemaakte’ kerken vast aan de Dordtse Leerregels als belijdenis. Aan de andere kant lag de nadruk zo sterk op het verbond dat God met mensen aangaat in een concrete geschiedenis van heil, dat het moeilijk wordt om daarbij ook nog over een eeuwig besluit van verkiezing en verwerping te spreken.

In het spoor van oudtestamenticus Benne Holwerda vormde zich een denklijn waarbij het bijbelse spreken over ‘verkiezing’ primair als Gods handelen in de tijd werd opgevat, en dan niet zozeer als individuele ‘verkiezing tot heil’, maar als collectieve ‘verkiezing tot dienst’. Met dit spanningsveld tussen verbond en verkiezing staan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken wat apart binnen het geheel van de gereformeerde gezindte.

Dr. Henk de Jong heeft als vooraanstaand bijbeluitlegger binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken sterk aan de historiserende benadering van de verkiezingsleer bijgedragen. Des te waardevoller is het dat hij in het recent verschenen boek God is anders de terugkoppeling maakt naar de leer van de uitverkiezing zoals de Dordtse Leerregels die verwoorden. Behalve als een persoonlijke verantwoording lees ik het ook als een voorstel om bijbelse theologie en kerkelijke leer rond dit thema zo dicht mogelijk bij elkaar te houden.

verkiezing in Christus

De Jong ziet een weg uit de bekende dilemma’s van de verkiezingsleer door consequent te spreken over ‘verkiezing in Christus’. Allereerst is Christus verkoren (zie bijvoorbeeld Lukas 9 vers 35 en 1 Petrus 1 vers 20), en pas daarna en alleen in Hem ook wij. Voor ons geloof hoeven we dus geen ‘omweg’ te maken via een eeuwig raadsbesluit van God dat voor ons in wezen verborgen is, maar we mogen rechtstreeks gelovig Christus aangrijpen.

De Jong gaat zeker niet zo ver als Karl Barth, die heel de verkiezingsleer in de verkiezing (en verwerping!) van Christus laat opgaan. Tegelijk maakt hij niet duidelijk hoe de centrale plaats van Christus in de uitverkiezing precies ‘werkt’.

Bij de opstelling van de Dordtse Leerregels in 1619 heeft men de optie onder ogen gezien om uit te spreken dat Christus het ‘fundament van de verkiezing’ is. Vanuit de bekende bijbeltekst Efeziërs 1 vers 4 lijkt dit voor de hand te liggen. Hiermee zou ondubbelzinnig de suggestie afgesneden zijn alsof je over Gods uitverkiezing kunt spreken buiten Christus om, en alsof de verlossing door Christus een bijkomende, latere uitwerking is van een eeuwig besluit van God dat Hij ‘afgezien van Christus’ neemt.

Die kant wilde de synode van Dordt echter niet op, omdat Arminius en de remonstranten al op hún manier Christus tot centrum en fundament van de verkiezing hadden verklaard. Zij bedoelden daarmee: door het offer van Christus is opnieuw de mogelijkheid voor God geopend om ons genadig te zijn, en wanneer wij met de daad van ons geloof dit aanbod aannemen, wordt de genade en de verzoening daadwerkelijk ons deel.

Praktisch bekeken is daarmee niet Christus, maar ons geloof in Christus de spil waar de verkiezing om draait. Bovendien lijkt het alsof de liefde van God door het offer van Christus verdiend moet worden; daartegenover benadrukken de Dordtse Leerregels dat Gods verkiezende liefde geen andere bron heeft dan de Drie-enige God zelf.

gave van God

Bij alle oprechte moeite die hij doet om aan de inzet van de Dordtse Leerregels vast te houden, houdt

De Jongs oplossing naar deze kant iets onhelders en onafs. Hij spreekt steeds over verkiezing als ‘geloofsvoorwaardelijk’ en ‘geloofsafhankelijk’. Dit is taal die goed bij Arminius en de remonstranten paste, en waarop de ‘Dordtse vaderen’ onmiddellijk zouden aanslaan. De Jong wil echter niet in dat remonstrantse vaarwater terechtkomen. Hij spreekt duidelijk uit dat ons geloof een gave van God is, en niet een inbreng van onze kant.

Op een bepaalde manier is het terecht om geloof als voorwaarde te zien: in ons verkoren zijn door God komt onze daad van geloof mee. Wij worden niet zónder geloof verkoren en gered, en geen mens is ondanks een werkelijk en oprecht geloof door God verworpen. Verkiezing is geen willekeur, maar gaat met roeping en geloof samen op. Dat is iets anders dan aannemen dat God éérst vaststelt wie tot geloof komt en van de middelen om Gods genade te ontvangen gebruikmaakt, en dán pas van die mensen besluiten: zij horen bij Christus, zij zijn uitgekozen.

Wat De Jong over ‘geloofsvoorwaardelijke’ verkiezing schrijft, lijkt ook voor die laatste interpretatie open te staan. Het zou goed zijn het gesprek daar verder over te voeren, om tot een dieper verstaan te komen van het grote heilgeheim dat volgens Paulus ‘in alle eeuwen verborgen was’ (Efeziërs 3 vers 9) en dat ons met Paulus tot uitbundige verwondering mag brengen over ‘de liefde die God voor ons heeft opgevat’ (Efeziërs 2 vers 4).

Dolf te Velde auteur is universitair hoofddocent Systematische Theologie. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.