Echt onafhankelijk toezicht op de staat redt mensenlevens

Misstanden in de samenleving kunnen worden aangekaart door toezichthouders. Maar hun positie is problematisch, de beloofde wetgeving moet hun onafhankelijkheid versterken. ‘Grote probleem is dat de belangrijke en kritische rapporten van toezichthouders vaak onwelkome boodschappen zijn voor bestuurlijk Den Haag.’

De publicatie van een vrijwel afgerond rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid, zo berichtte NRC eind januari, zou zijn tegengehouden door de ambtelijke top van het ministerie. Het is een kritisch rapport dat gaat over de afgifte van wapenvergunningen door de politie. Dit staat sinds de dodelijke schietpartij in Alphen aan den Rijn (2011) sterk in de aandacht.

Het nieuwsbericht maakt duidelijk dat een summiere maar uiterst belangrijke passage in het regeerakkoord zeer actueel is: het opstellen van een Wet op de rijksinspecties. Het kabinet moet haast maken met kaderwetgeving waarin de onafhankelijkheid van toezichthouders is geborgd.

De kennis en expertise van toezichthouders helpt sectoren in de samenleving en de overheid om ..

