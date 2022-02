De Wet Schutte

Op 25 januari 2022 overleed Gert Schutte. ‘Jarenlang het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer’, vatten media zijn inbreng samen. Hij werd geroemd om zijn kennis van zaken. Treffend komt dat tot uitdrukking in zijn bijdrage over de rechtspositie van kerkgenootschappen.

Dat debat speelt zich af in de jaren tachtig, kort nadat Schutte als eenmansfractie (GPV) zijn intrede deed in de Tweede Kamer. De waardevolle inbreng van Schutte in dat debat is bij zeer weinigen bekend. Hij zocht nooit bewust de publiciteit. Voor mij reden om – als eerbetoon – dat nu wél te doen.

De wetsbepaling over kerkgenootschappen dateert uit 1976: Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen zijn rechtspersoon (artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek). Toch s..

