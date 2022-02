Afrika kan hier nauwelijks op politieke belangstelling rekenen, máár in Brussel wel

Ursula von der Leyen in 2019 bracht haar eerste buitenlandse bezoek als president van de Europese Commissie aan het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie in Addis Abeba. Het moest anders, zo stelde Von der Leyen, tussen Afrika en Europa. Hie staat zij op de foto met Moussa Faki Mahamat, de voorzitter van de Afrikaanse Unie.

Deze maand vindt in Brussel de driejaarlijkse top tussen de Europese en Afrikaanse Unie plaats, het moment waarop de historisch zwaar beladen relatie tussen de twee continenten wordt geëvalueerd. In onze sterk geglobaliseerde wereld hebben Europa en Afrika elkaar meer dan ooit nodig.

De coronacrisis van de afgelopen twee jaar laat echter zien dat het gebrek aan gelijkwaardigheid in de relatie een effectieve gezamenlijke aanpak van deze en andere internationale uitdagingen in de weg staat. Te vaak draagt Nederlands beleid nog bij aan ongelijkheid tussen de twee continenten en een kritische blik is daarom nodig.

