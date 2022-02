Lieve, snoeiharde christelijke reageerders, wil je echt dat jouw ideeën werkelijkheid worden?

‘Zitten er inmiddels alleen nog maar gekkies in de kerk?’, vroeg een vriend. Een dominee die wordt afgeslacht omdat ze haar persoonlijke verhaal over abortus vertelt, is helaas geen uitzondering. Wie vlijmscherp een goddelijke waarheid wil verdedigen, moet alleen wel weten waar dat kan eindigen.

De venijnige reacties vlogen door de lucht als vlijmscherpe messen tijdens een circusact. Dominee Marleen Blootens had de nuance gezocht in het debat over abortus. Nee, niet eens over abortus. Over de vijf bedenkdagen vóór een abortus. Ze had een paar overwegingen gepaard aan een loodzware persoonlijke ervaring die ze had gehad. Maar dat bleek niet de bedoeling in de cultuurstrijd waarin we zijn beland.

Op een niet nader te noemen internetplatform dat zich als christelijk nieuwsmedium presenteert, maar dat eigenlijk vooral uit is op relletjes – en kliks – werd ze afgemaakt als duivel in domineeskleren. Want abortus is moord. Punt. En ieder gesprek daarover is al een beetje toegeven. De reacties onder het stuk werden zo hard en zo pe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .