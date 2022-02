Achteraf zijn wij blij dat wij niet dé primeur kregen voor een artikel over ‘Het verraad van Anne Frank’

De grootse publicatie van het boek Het verraad van Anne Frank is in korte tijd verworden tot een melodrama, schrijft adjunct-hoofdredacteur Daniël Gillissen van het Nederlands Dagblad. Met in de hoofdrol: de media. Laten wij ons gek maken door elke primeur die op ons afkomt?

De journalistiek is bij de publicatie van het boek 'Het verraad van Anne Frank' in een publicitaire val gestapt. De kunst is die de volgende keer vooraf te herkennen.

Drie weken geleden kwam het boek uit waarin een ‘coldcaseteam’ het verraad van Anne Frank ontrafelt. De conclusie was dat een Joodse notaris de dader moest zijn. Talloze media, in Nederland maar ook in de Verenigde Staten, pakten ermee uit. Anne Frank is immers het iconische slachtoffer van de Holocaust. Haar naam alleen is genoeg om alle gruwelijkheden op te roepen die de Joden door de nazi’s zijn aangedaan. Het was dan ook niet verwonderlijk dat media massaal interesse toonden in het boek.

Net als bij grote onderzoeken, internationale boeken of nieuws dat op een bepaald moment naar buiten wordt gebracht, konden media Het verraad van Anne Frank onder embargo krijgen. Dat betekent dat een journalist de informatie alvast ont..

