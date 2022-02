We bestuderen de wereld het liefst breed, maar vergeten onze eigen Middeleeuwen

De studie van ‘inheemse’ kloosters, kerken en kastelen staat onderaan in de pikorde. De begeleiding van de nog talrijke studenten met interesse voor het eigen woongebied in gevaar komt. Foto Slot Loevestein.

Zal er ooit nog een nieuwe Johan Huizinga furore maken als kenner van de middeleeuwse geschiedenis van Nederland? Het is niet onmogelijk omdat echte talenten zichzelf redden, maar dan zal hij of zij geen opleiding meer aan een Nederlandse universiteit hebben genoten.

neergang

Want het is slecht gesteld met de studiemogelijkheden op dit gebied. Al sinds de millenniumwisseling is sprake van een gestage neergang. Onontbeerlijke steundisciplines als paleografie, oorkondenleer en historische geografie zijn al jaren geleden uit de studieprogramma’s geschrapt. Erger is dat de afdelingen middeleeuwse geschiedenis van de universiteiten nog maar weinig kenners van de Nederlanden ..

