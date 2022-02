Het wordt tijd om het geld dat nog aanwezig is in de kerk in te zetten om geestelijk leven in dorpskernen te behouden

De artikelen over de leegloop onder bestuurders in diverse kerken (‘Betuwe: kerk op omvallen’, ND 29 januari) troffen mij. In het bijzonder de last die bestuurders met zich meedragen. In de dorpen in de Betuwe zijn uitdagingen te over. Vergrijzende en geseculariseerde dorpskernen, terugloop van voorzieningen en verenigingen. Zoals al vaker is gebleken, zijn geldzorgen niet de allergrootste zorg voor de kerk. Het wordt tijd om het geld dat nog aanwezig is in te zetten met als doel geestelijk leven in dorpskernen te behouden. Als de vraag is wie als laatste het licht uitdoet, laten het dan mensen zijn die dat met opgeheven hoofd doen, gelovend en vierend, en niet omdat ze aan hun bestuurlijke last ten onder zijn gegaan.

Stuk voor stuk kwame..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .