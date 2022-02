Het is extra pijnlijk dat ook in de kerk de afgehaakten de verliezers van onze samenleving zijn

De auteurs brengen een tweedeling in beeld: van gevestigden en buitenstaanders. Cuperus en De Voogd laten zien dat onze maatschappij daarmee bestaat uit (onbewuste) winnaars en (onbewuste) verliezers.

De gevestigden zijn degenen in ons land die het beleid bepalen en de identiteit van Nederland vormgeven. De afgehaakten zijn degenen die zich niet gehoord en gezien voelen. De afgehaakten hebben naar hun idee geen invloed op het beleid. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd door degenen die beleid maken. Ook voelen ze zich niet opgenomen in het verhaal dat over de Nederlandse identiteit wordt verteld. Ze hebben er vaak niet zelf voor gekozen om af te haken. In de ontwikkelingen die er zijn geweest, zijn de afgehaakten niet opgenomen geweest, ..

