Betrouwbaarheid van de overheid belangrijker dan vertrouwen in de politiek

Steevast wordt gesproken over het groeiende gebrek aan vertrouwen in de politiek. Dit echter is een verkeerde aanname. In de kern gaat het namelijk om de betrouwbaarheid van de overheid. Daar zit het echte probleem voor de burger.

In recente discussies over de Nederlandse politiek is één begrip vrijwel alomtegenwoordig: vertrouwen. Bij elk politiek probleem van de afgelopen jaren – de toeslagenaffaire, de vastzittende woningmarkt, de gaswinning in Groningen, en vele andere – wordt verzucht dat dit uiteindelijk schadelijk is voor het vertrouwen van burgers in de overheid.

Rondom de formatie van kabinet Rutte IV wordt gerapporteerd dat weinig burgers vertrouwen hebben in de regering, en het herstellen van dit vertrouwen heeft een prominente plek in het coalitieakkoord. ‘Vertrouwen was al die tijd het codewoord en dat is het nog steeds’, vat een NOS-rapportage samen.

Zulke retoriek is niet nieuw, maar lijkt de afgelopen jaren wel een enorme vlucht te hebben genom..

