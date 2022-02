Zoals God ons schiep

‘We zijn zo geschapen’, wordt gezegd bij de coming-out van talloze Duitse geestelijken (ND, 26 januari). En als we zo geschapen zijn, zijn we zo bedoeld, dus moeten we zo mogen zijn. Maar hoe vertaal je deze gedachte naar mensen waarvan wij zeggen dat ze geboren zijn met een beperking? Wilde God hun beperking toen zij in het verborgene gemaakt werden? En hoe zit het met de schepping zelf? Het is duidelijk dat God haar schiep. Toch zegt de Bijbel in het boek Romeinen dat Hij met ons meelijdt onder de staat van de schepping zoals deze is sinds de zondeval. Geboren, dus gewild. Geboren is duidelijk, gewild is complex. Ja, wij zijn gewild, anders zouden we niet bestaan. Maar net als bij de rest van de schepping is een herschepping, naar ziel en lichaam, nodig om onbeperkt zichtbaar te maken wat God werkelijk wilde toen Hij ons schiep. Tot die tijd is het voor ieder die te maken heeft met beperkingen pijnlijk te horen dat wij worden geboren zoals God ons gewild heeft. <