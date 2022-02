Verkrachter of verleider?

In reactie op Almatine Leene die stelt dat David Batseba verkrachtte, suggereert Bert Jaspers dat Batseba in haar omgang met David de rol van geraffineerde verleidster speelt (ND, 2 februari). Op dat standpunt is nogal wat af te dingen. Om te beginnen overtuigt Jaspers exegetisch niet. Het verhaal legt overduidelijk alle verantwoordelijkheid bij David: hij is degene die Uria laat omkomen, hij is degene die door Natan zonder voorbehoud wordt veroordeeld. Dat Batseba toestemt in seks met haar koning doet, gezien de toenmalige machtsverhoudingen (en zijn die vandaag de dag echt zo anders?), niets af aan Davids rol. Ten tweede doet Jaspers een onlogische aanname: zelfs als Batseba dubbele bedoelingen zou hebben met haar badpartij, maakt dat David dan minder een verkrachter? Al met al lijkt me Jaspers’ visie onhoudbaar; of dat met zijn mannelijkheid van doen heeft, zoals hij zelf suggereert, laat ik graag aan zijn eigen voorstellingsvermogen over. <