We kunnen niet zonder mensen

Zou er in plaats van in robots ook in mensen kunnen worden geïnvesteerd?

Investeerders richten zich in de kapitalistische wereld niet op het verbeteren van het sociale welzijn van mensen. Anders zouden ze niet al hun investeringen richten op het uitschakelen van diezelfde mensen. Uit een ranglijst van de twintig grootste investeringen in de voedseldistributie in 2021 bleek dat alle investeringen erop gericht zijn om mensen te vervangen door robots. Hieronder viel ook een investering van één miljard dollar in flitsbezorger Gorillas en een investering van 350 miljoen in Dutchie (een onlineplatform voor cannabis).

Zo gaat het in alle sectoren. Investeringen zijn vooral gericht op het uitschakelen van menselijke interactie. De communicatie vindt plaats met robots. Via chatboxen selecteren ze gesprekspartners en vi..

