Vraag slachtoffers niet ‘waarom heb je niks gezegd?’

‘Praten kan helend zijn, voor jezelf, je nageslacht en de maatschappij’, stelt een anonieme schrijver die slachtoffer was van grensoverschrijdend gedrag (ND, 1 februari). Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar tegelijk blijft die andere vraag telkens terugkomen waar ik graag op in wil gaan. De vraag als mensen eindelijk hun ervaring onder woorden hebben durven brengen. ‘Waarom heb je (toen) niks gezegd?’ Een vraag die misschien logisch lijkt, maar het volgens mij niet is. Ik zou daar graag wat begrip voor willen kweken.

Dat zwijgen over deze dingen logischer is dan praten, begint er al mee dat we in de opvoeding deze woorden niet meekrijgen. Hoe het technisch zit, leren we wel. Maar praten over gevoelens van opwinding, walging, verlangen..

