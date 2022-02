Wat doet het met je blik op vrouwen als je dagelijks al die beelden op je telefoon voorbij ziet komen?

Er is een vraag die me al ontzettend lang bezighoudt: wat is het effect van de steeds groter wordende hoeveelheid beelden die we zien? Daar is zeker in de geschiedenis van de televisie veel onderzoek naar gedaan. Eenduidige conclusies zijn er niet, maar dát het iets doet, staat vast. Bij mij. En ik ben ongetwijfeld niet uniek.