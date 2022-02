Bevrijdingstheologie helpt de kloof tussen arm en rijk overbruggen

De vermogenskloof in Nederland brengt ideologische verschillen aan het licht. Bevrijdingstheologie kan helpen verantwoordelijkheid en afhankelijkheid in balans te brengen.

Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van Quote, staat de pers te woord voorafgaand aan de 25e verjaardag van Quote 500. Zijn nieuwe serie brengt de groeiende vermogensongelijkheid aan het licht.

‘Oh, en mocht jij je afvragen wat mijn huis heeft opgeleverd? Meer dan een ton boven de vraagprijs.’ Zo eindigt de jongste aflevering van ‘Sander en de kloof’, een belangwekkende serie waarin journalist en presentator Sander Schimmelpenninck de groeiende vermogensongelijkheid in Nederland in beeld brengt. Ook in deze aflevering over de woningmarkt blijkt hoezeer liberalisme en individualisme mensen aan de goede (lees: de vermogende) kant van de kloof in hun greep hebben.

Als jij maar de juiste keuzes maakt, dan kan ook jij vermogen opbouwen. Natuurlijk, één van de geïnterviewde particuliere investeerders erkent dat het niet voor iedereen is weggelegd. Maar haar profielschets van iemand die de stap naar vermogen wel kan zetten benadrukt vo..

