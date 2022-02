Hoezo verkrachter?

Waar ik me altijd over verwonderd heb, is dat Batseba heel dicht in de buurt van het paleis gewoond moet hebben, want verrekijkers waren er nog niet, maar desondanks open en bloot in bad stapt. Ze moet geweten hebben dat ze zichtbaar was vanaf het dak van het nabijgelegen paleis.

Verder hebben vrouwen over het algemeen weinig affiniteit voor hun verkrachter. Maar in het vervolg van de geschiedenis lezen we: ‘David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon, die hij Salomo noemde.’ Blijkbaar had Batseba toch niet zo’n hekel aan David.

Enkel op basis van wat we kunnen lezen, zou je haar net zo goed een geraffineerde verleidster kunnen noemen. Maar ja, als man zie ik dat natuurlijk helemaal verkeerd en is..

