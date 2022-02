Henk Algra (ND 31 januari) schrijft over een onlinebestelling met hindernissen. Dat kan beter, zoals mij pas overkwam. Ik bestelde online postzegels bij de Post omdat de winkelverkoop in lockdown was. Betalen lukte, dat wel, maar er kwamen geen zegels. Een paar telefoontjes – of ik ze nog wilde hebben of geld terug wilde – later en een dikke week wachten, werden twee velletjes zegels bezorgd. Maar ik had er maar een betaald. Ik belde op welk rekeningnummer ik dat tweede velletje kon betalen. Hun antwoord: mevrouw, vanwege de overlast en uw verjaardag krijgt u de zegels van ons als service cadeau. Dat is dus echte service. <