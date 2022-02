Voedt wantrouwen in Corona Toegangsbewijs niet en zeg niet dat er internationale druk is om het in de lucht te houden

Speculeren over het Corona Toegangsbewijs (CTB) alsof het een opstapje is naar een internationaal digitaal indentiteitsbewijs voedt het wantrouwen en helpt niemand verder.

Gedurende de coronapandemie toont het ND zich een baken van evenwichtige reflectie op de coronamaatregelen. Uitzondering is het coronatoegangsbewijs, waarbij hoofdredacteur Sjirk Kuijper retorisch geweld niet schuwt: hij spreekt van het ‘vermaledijde’ CTB, waarbij volgens hem ‘nonchalant’ burgerrechten werden opgeofferd aan het primaat van de economie. Afgelopen zaterdag kwam daar nog iets bij, namelijk speculaties over ‘andere motieven’ om het coronatoegangsbewijs (CTB) in de lucht te houden: de QR-code zou een opstapje naar een ‘internationaal digitaal identiteitsbewijs’ kunnen zijn en er zou sprake zijn van ‘internationale druk’. Het achterliggend motief daarbij blijft vaag - wat voeding geeft aan wantrouwen. In reactie hierop het vol..

