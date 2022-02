Weigeren van nieuw hart had medische redenen

In een ziekenhuis in Boston (Verenigde Staten) werd recent een hartpatiënt een harttransplantatie geweigerd omdat hij niet gevaccineerd is. Discriminatie?

De 31-jarige patiënt lijdt aan een erfelijke hartkwaal met mogelijk dodelijke afloop. De patiënt heeft zich op grond van zijn overtuiging niet laten vaccineren tegen COVID-19. Wappies zullen met deze weigering hun vrees voor discriminatie en wellicht een nieuw complot vanuit de ‘medische elite’ bevestigd zien. Niets is minder waar, de realiteit is een andere.

In geval van schaarste aan organen moeten medici keuzes maken wie wel, en wie niet in aanmerking komt voor een beschikbaar gekomen orgaan. Die selectie gaat letterlijk over leven en dood en is daarom genormeerd, zowel in de VS als in Europa. Een vergelijkbare casus kan zich dus ook in Nederland voordoen. Selectie van potentiële kandidaten is daarmee onvermijdbaar, alleen de vra..

