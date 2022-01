Ik wil dit verhaal nu schrijven, voor jonge mensen, voor moeders, voor iedereen

Vlaggen van RTL op het Mediapark in Hilversum. De zender heeft het programma  The Voice of Holland stopgezet wegens klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Â

Nu de beerput is open gegaan rond de uitzending van de documentaire BOOS: This is the Voice op YouTube, wordt het Centrum Seksueel Geweld (CSG) 500 keer vaker gebeld. Het programma is een trigger voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel overschrijdend gedrag. Praten kan helend zijn, voor jezelf, je nageslacht en de maatschappij, daarom wil ik dit verhaal vertellen. Met wie jij praat, wanneer en hoe gedetailleerd, bepaal jij.

Ik wil dit verhaal schrijven omdat de impact van misbruik of grensoverschrijdend gedrag vaak veel groter is dan mensen beseffen. Wat de een achteloos doet, kan bij de ander blijvend littekens geven. Bij mij is het mede van invloed geweest op mijn zelfbeeld, zelfwaardering, mijn kijk op seksualiteit, op..

