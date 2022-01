De focus op leerachterstanden is ongezond en drukt leerlingen in het nauw

Corona heeft er ingehakt bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Laat het rigide idee van onderwijsachterstand los en help jongeren zich weer te ontplooien. ‘Waarom houden we vast aan het idee dat er ‘achterstanden’ zijn die ingehaald moeten worden?’

Ze mogen weer naar school, de leerlingen van het Fioretti College in Lisse, begin deze maand. 'Velen vertellen hetzelfde: corona heeft er ingehakt. Aanvankelijk was het leuk.' Naderhand ervoeren ze de hiaten in hun lesstof.

Al jaren werk ik in een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in Noordoost-Overijssel. Normaal gesproken ben ik als orthopedagoog vooral betrokken bij het wel en wee van individuele leerlingen. Sinds dit schooljaar zijn de vragen vanuit de scholen complexer. Docenten hebben meer zorgen over de leerresultaten en focus van leerlingen. Er is veel onrust en dynamiek in de klassen en het lukt leerlingen moeilijk zich te voegen naar geldende regels en afspraken.

De afgelopen tijd heb ik met veel leerlingen gesproken, van vmbo-basis tot en met vwo. Ik vroeg ze hoe het met ze gaat, hoe zij zijn omgegaan met schoolsluitingen en online-onderwijs. En hoe zij de gevolgen ervaren. Velen vertellen hetzelfde: corona heeft er ingehakt. Aanvankel..

