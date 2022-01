In het artikel over de 125 Duitse katholieken die via een televisie-uitzending uit de kast kwamen (ND, 26 januari) werd bisschop Franz-Josef Bode per abuis bisschop van Essen genoemd. Dat moet Osnabrück zijn. De bisschop van Essen, een bisdom dat in het artikel eveneens werd genoemd als homovriendelijk bisdom, heet Franz-Josef Overbeck.

Voetballegende Wim Jansen speelde de Europa Cup 1-finale met

Feyenoord in Milaan, niet in Lissabon (ND, 26 januari). <

