Over welke Bloody Sunday zingt U2? Het geweld in Noord-Ierland is zo overvloedig geweest dat het er meerdere kunnen zijn

Lang voordat de Ierse rockband U2 zal doorbreken naar een miljoenenpubliek spelen ze in de donkere dagen voor Kerst van 1982 in Vredenburg. ‘Een wild enthousiast publiek warmt zich aan de positieve energie die Bono Vox en de zijnen zo overvloedig uitstralen’, schrijft Roel Bentz van de Berg de volgende dag in NRC. ‘U2 zoekt de glorie in Excelsis Deo, maar dan zonder oogkleppen voor.’

Hij is vooral geraakt door de nieuwe song ‘Sunday Bloody Sunday’, een ‘waardige anti-dodenmars waarin tonen uit de Ierse volksmuziek doorklinken’. En die extra navrant klinken in het licht van recente aanslagen van het Ierse republikeinse leger, de IRA.

Over welke Bloody Sunday zingt U2? Ze zijn artiest genoeg zich niet zomaar vast te laten pinnen op één uitleg van hun songs. Het geweld in Noord-Ierland is zo overvloedig geweest dat er meerdere zondagen als bloedig de geschiedenis in zijn gegaan. In 1920 zijn tijdens de Ierse onafhankelijkheidsstrijd op één zondag in Dublin dertig doden te betreuren. Eind jaren zestig is de strijd tegen de Engelse overheersing in Noord-Ierland opnieuw opgelaaid. Marsen en demonstraties ontaardden vaak in ..

