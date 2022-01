Ik ben (geen) Peter: waarom de strijd tegen seksisme en intimidatie niet zonder topvrouwen kan

Over premier Mark Rutte kwam vorig jaar naar buiten dat hij vrouwelijke collega’s in de ministerraad vaker zou onderbreken dan mannen. Ank Bijleveld (midden) en Sigrid Kaag (links) spraken zich samen hiertegen uit.

De massale actie op LinkedIn waarvoor honderden vrouwen hun naam veranderden in ‘Peter’ volgde op een oproep van Women Inc., dat erop wees dat onder de CEO’s van de 93 beursgenoteerde bedrijven in Nederland meer ‘Peters’ dan vrouwen waren. Hoewel de reacties op de actie overwegend positief waren, vielen ook tegengeluiden te horen. Zo opperde de rechtse historicus Geerten Waling om zich dan maar ‘Peter Waling-Deugpronker’ te noemen. In zekere zin begrijp ik wat hij bedoelt: solidariteit met vrouwen en een eerlijk speelveld zijn niet alleen iets om voor de bühne mee te ‘pronken’, er moet ook buiten LinkedIn hard aan gewerkt worden.

machtsposities

De positie van de vrouw o..

