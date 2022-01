Als applaus de schaterlach verdringt

Waardering en tolerantie voor humor zijn signalen van een gezonde samenleving. Censuur leidt tot humor die geen schaterlach meer oproept. Wel applaus. In China. En in het Westen.

Kent u die grap van de socialistische kernwaarden en de Europese vooruitstrevende gemeenschappen? Nou, ik ga de clou niet verklappen. Bovendien is humor een serieuze zaak en niet alleen amusement of afleiding; de waardering en tolerantie voor humor zijn de beste indicatoren voor een gezonde samenleving. Censuur van grappen en onderdrukking van grappenmakers kan dienen als teken dat er iets mis is.

Zo werd er in 2018 een app gecensureerd hier in China, ver voordat de officiële lijn vanuit Beijing onvriendelijk werd voor alle technologiebedrijven. Het was Neihan Duanzi, onderdeel van Bytedance, nu beroemd vanwege hun video-app TikTok. Zhang Yiming, de oprichter van Bytedance, bood in de media zijn excuses aan, vanaf nu zouden zijn app..

