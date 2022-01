Die arm om mijn schouder had ik nodig

Annegina Randewijk schreef in haar artikel over seksueel grensoverschrijdend gedrag (ND, 22 januari): ‘Wie kent het niet. Die kneep in je billen van een collega, die vunzige opmerking over je borsten van een familielid of die onbekende man die zich aftrekt terwijl hij jou aankijkt in de trein (...). O, herken je dit niet? Dan ben je waarschijnlijk een man.’