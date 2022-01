Die vijf verplichte dagen voor de abortus waren bijna niet te tillen

Onze keus was nauwelijks een keus, we konden het ons kindje niet aandoen. Ik leerde: Er is niets simpel aan kiezen voor het afbreken van een zwangerschap.

Ik onderging ongewild een abortus en merkte hoe sterk het taboe rond abortus was in de christelijke wereld en dus ook in mezelf.

Afgelopen jaar moesten wij onze zwangerschap afbreken. Ik onderging een abortus van een zeer gewenst kindje. Het brak ons hart. Rond twaalf weken zag de verloskundige een afwijking aan het hoofd. Na uitgebreide diagnostiek, die ruim een week in beslag nam, was de conclusie duidelijk. Dit kindje was zo beschadigd dat haar bestaan niet met het leven te verenigen was. Huilend zaten wij in de spreekkamer, waar de dokter enigszins bezwaard aan ons vertelde dat nu de verplichte bedenktijd van vijf dagen in zou gaan. Want ook prenatale afwijkingen die om afbreking vragen vallen onder de abortuswet. Verbaasd keken we de dokter aan, nog een hele week in deze bittere situatie? Hoe dan?

