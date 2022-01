GPV-voorman Gert Schutte sprak met gezag, omdat hij geworteld was

Het is niet nodig om bij het overlijden van de politicus Gert Schutte grote woorden te gebruiken. Hij zou het niet op prijs hebben gesteld, hij was een man van eenvoud. Dat hij in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een zeer gerespecteerd parlementariër was, een politicus naar wie werd geluisterd, een man ook die door zijn gereformeerde achterban op handen werd gedragen, doet niet af aan die eenvoud. Die had hij van huis uit meegekregen, een middenstandsgezin in het kleine stadje Nieuwpoort aan de Lek, maar bescheidenheid was ook een karaktertrek.

In het jaar 2001 verliet hij de Tweede Kamer. Zijn tijd zat erop, evenals die van zijn partij, het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). Er zijn jaren geweest dat Gert Schutte het GPV..

