Niet alle Russen steunen Vladimir Putin

In discussies die in het Westen worden gevoerd over het gevaarlijke wapengekletter uit Moskou wordt vaak gesproken over ‘Rusland’ of ‘de Russen’ die dit of dat willen bereiken. Daarmee wordt de indruk gewekt dat dit agressieve beleid breed gedragen wordt door de Russische bevolking.

Publicaties en uitspraken van gezaghebbende Russische specialisten en waarnemers tonen echter dat hun kijk op de ontwikkelingen geheel overeenkomt met de zienswijze van westerse regeringen. Zie de recente uitspraken van militair analist Alexander Golts, politicoloog Andrey Piontkovski, hoogleraar internationale betrekkingen Igor Gretsky, de columnisten Yulia Latynina en Alexander Nevzorov en van oppositieactivist Vladimir Kara-Murza. En zulke indrukwekkende st..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .