Organisaties, léér van The Voice - Vijf lessen van advocaat Loes Wevers

Voorbij de maatschappelijke verontwaardiging over The Voice, is het belangrijk dat integriteit bij organisaties voortdurend op de agenda staat. Een aantal handvatten als aanzet.

De maatschappelijke aandacht voor de misstanden bij The Voice is nodig om verandering in gang te zetten. Maar voor deze verandering is wel vereist dat we voorbij de verontwaardiging gaan.

De misstanden bij The Voice domineerden afgelopen week het nieuws. Dat de aandacht groot is, is begrijpelijk: een bekend programma, een bekende familie. Maar dergelijke toestanden kom ik al jaren tegen in mijn praktijk. Terwijl de verandering zo eenvoudig in gang kan worden gezet. Organisaties: leer van The Voice en voer de verandering door. Ook (of juist) als de media-aandacht is gezakt.

Sinds 2017 is MeToo een wereldwijd begrip, sinds 2020 staat de BlackLivesMatter-beweging volop in de belangstelling en sinds 2021 krijgt de ‘woke werkvloer’ aandacht: een inclusieve werkplek waar wordt gehandeld met respect voor de verschillen in de wereld. Is er een schandaal, zoals afgelopen week bij The Voice, dan is de maatschappelijke veron..

