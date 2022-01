In zijn column van afgelopen vrijdag overweegt Hilbrand Rozema zijn echtgenote ervan te overtuigen om aan tafel eens uit de Grönneger Biebel te lezen. Ik kan het hem aanbevelen.

Zelf heb ik geen druppel Gronings bloed in mijn aderen. Maar geboren ‘ien Stad’ en getogen in Oethoez’n en getrouwd met een rasechte Groningse is het Grönn’ns mij dierbaar geworden.

Zodra de Grönneger Biebel uitkwam hebben we die aangeschaft en zijn die meteen gaan lezen. We beginnen binnenkort opnieuw. Het Woord van God komt op een verrassende manier nog dichterbij. <

