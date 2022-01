Mijn oom was achttien toen hij werd vermoord

De term ‘bersiap’ is niet racistisch. De Indonesische strijdgroepen (permoeda’s) richtten zich in hun bloeddorst op iedereen die (deels) Nederlands bloed had of sympathiseerde met Nederland. De bersiap raakte ook mijn familie. Mijn vader, een halfbloed (Nederlands-inlands, een Indo dus) is geboren in Soerabaja (in toenmalig Nederlands-Indië). Tijdens de bersiap werden mensen niet doodgeschoten, maar onthoofd en daarna overgeleverd aan jongeren die de lijken in stukken hakten. Dat gebeurde in Soerabaja met alle mannen van 18 jaar en ouder die geen inlander waren. Het was ook het lot van de oudere broer van mijn vader op 29 november 1945. Hij was toen achttien jaar. Mijn vader was dertien jaar en moest samen met zijn moeder en zus toekijken hoe hij vermoord werd. Mijn opa was toen in Birma, tewerkgesteld door de Japanners. Mijn vader heeft nooit verteld wat er met zijn broer gebeurd is, van hem hoorden mijn zus en ik alleen maar hoe mooi Indië is. Pas op mijn achttiende hoorde ik van mijn opa en oma wat de doodsoorzaak was. Ik ben daar nooit tegenover mijn vader over begonnen. Ik wilde geen wonden openrijten, ik begreep dat het een traumatische ervaring geweest moet zijn voor een toen dertienjarige. Mijn opa haatte de Indonesiërs niet. Hij vond het goed dat zij hun eigen land hadden. Indonesië heeft, voor zover ik weet, nooit aangedrongen op excuses van Nederland. De inwoners waren zich ongetwijfeld bewust van hun eigen wandaden. Onze koning bood mijns inziens in 2020 dan ook onterecht excuses aan. <