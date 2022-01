We censureren allemaal

‘Rutte: ‘School is geen plek voor discriminatie of indoctrinatie.’ Wanneer schaffen we Artikel 23, religieus onderwijs, dan een keer af?’, tweette de JOVD (de jongerenbeweging van de VVD) op 20 januari. In een vervolgtweet meldden de jonge liberalen: ‘Bijzonder onderwijs weerspiegelt niet de samenleving waarin je later terechtkomt.’

Dat op een ‘juiste’ manier weerspiegelen van de samenleving is een thema dat vaker terugkomt. Bijvoorbeeld toen afgelopen oktober bleek dat sommige reformatorische scholen liever niet al te veel korte rokjes, tatoeages of kermisattracties in hun schoolboeken zien. Deze ‘kuising’ zou er volgens sommigen toe leiden dat kinderen een vertekend en verarmd beeld van de realiteit ontwikkelen. Maar wat is dat ‘juiste’..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .